Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера

Дочь Пола Уокера вышла замуж. Фото: instagram.com/meadowwalker

22-летняя дочь актера Пола Уокера Мидоу вышла замуж. Девушка стала супругой актера Луи Торнтона-Аллана. Об этом молодожены сообщили в социальных сетях.

Торжественное мероприятие состоялось в Доминиканской республике. На опубликованных кадрах можно увидеть, что к алтарю девушку подвел друг ее отца, популярный актер Вин Дизель. 54-летний актер снялся с Полом Уокером в нескольких частях серии боевиков "Форсаж".

На Мидоу было эксклюзивное платье-комбинация от Givenchy. Его специально для девушки разработал дизайнер Мэттью Уильямс.

Фото: instagram.com/meadowwalker

Напомним, Пол Уокер погиб во время благотворительного автошоу по сбору средств для пострадавших от тайфуна на Филиппинах в 2013 году. 40-летний актер ехал на пассажирском сиденье автомобиля Porsche, а за рулем машины находился его друг - Роджер Родас, который тоже погиб. Автомобиль по непонятной причине потерял управляемость, задел фонарный столб, затем врезался в дерево и загорелся. Пол Уокер скончался в результате "комбинированного эффекта травм и ожогов".