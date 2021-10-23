Алек Болдуин посетил церемонию прощания с застреленным им оператором

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Американский актер Алек Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок фильма. Об этом сообщило издание New York Post.

Церемония состоялась в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико, где и произошла трагедия.

- Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором, — говорится в сообщении издания.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" (Rust) в штате Нью-Мексико. 42-летняя оператор-постановщик Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу города Альбукерке, однако усилия врачей не увенчались успехом, и женщина спустя некоторое время скончалась.

Позже появилась информация, что Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок фильма с Алеком Болдуином, только недавно начала работать в этой профессии.