Джонсон призвал британцев сделать третью прививку от коронавируса

Премьер Великобритании Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 октября призвал всех жителей Соединенного Королевства, кто сделал вторую прививку против коронавируса более полугода назад, немедленно получить бустерную дозу – то есть, сделать третий укол вакцины от COVID-19.

Он заверил сограждан в безопасности антковидных препаратов и заявил, что только они помогут справиться с пандемией. При этом Джонсон подчеркнул, что победа над вирусом возможно только при условии, «что мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге». По его словам, вакцины спасают жизни, они помогут британцам «преодолеть эту зиму».

«Мы достигли феноменального прогресса (в прививочной кампании – прим. ред.), но наша работа еще не завершена, и мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода. Чтобы защитить вас, ваших любимых и тех, кто вас окружает, пожалуйста, сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение», - цитирует заявление Джонсона ТАСС.

В Великобритании делают прививки против коронавируса вакцинами Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», « ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «Ковивак». Сайт kp.ru подробно рассказывал, чем эти препараты друг от друга отличаются, об особенностях их применения, и кому какую прививку лучше выбрать.

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