Госдепартамент США: Россияне могут получить американскую визу в Варшаве

В госдепе США граждан России причислили к категории «бездомные национальности» Фото: REUTERS

Желающие посетить Соединенные Штаты россияне смогут оформить заявку на получение американской визы в Варшаве. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента США.

Оказывается, в американском внешнеполитическом ведомстве граждан России причислили к категории Homeless Nationalities – «бездомные национальности». К этой категории относятся граждане государств, на территории которых у Штатов нет консульского представительства или стран, в которых, по мнению Вашингтона, политическая ситуация настолько нестабильна, что сотрудникам дипмиссии представляется невозможным рассмотрение заявки на визу.

В список «бездомных» заявителей, кроме россиян, попали жители еще девяти стран. В перечне указываются Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 12 мая американская сторона приостановила оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг россиянам. В частности, консульские услуги также временно не оказываются и в американских консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, для получения в России доступны только дипломатические визы США.

Эту ситуацию в американской дипломатической миссии объясняют «вынужденной необходимостью существенно сократить персонал посольства из-за введенных российской стороной ограничений на наем сотрудников среди граждан России и третьих стран».