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Происшествия24 октября 2021 6:48

Взрыв газа в ресторане в китайском Шэньяне повредил около 100 зданий

Городским властям пока не удалось выяснить причину ЧП
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Взрыв в одном из ресторанов города Шэньян прогремел 21 октября

Взрыв в одном из ресторанов города Шэньян прогремел 21 октября

Фото: REUTERS

Взрыв газа, который произошел в одном из ресторанов китайского города Шэньян на северо-востоке страны, оказался настолько мощным, что повредил около сотни расположенных по соседству с рестораном зданий, сообщает газета Global Times.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в заведении общественного питания прогремел утром (около 8:20 по местному времени) в четверг, 21 октября. Ранее сообщалось, что погиб как минимум один человек, свыше 30 пострадали.