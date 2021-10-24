Взрыв газа в ресторане в китайском Шэньяне повредил около 100 зданий

Взрыв в одном из ресторанов города Шэньян прогремел 21 октября Фото: REUTERS

Взрыв газа, который произошел в одном из ресторанов китайского города Шэньян на северо-востоке страны, оказался настолько мощным, что повредил около сотни расположенных по соседству с рестораном зданий, сообщает газета Global Times.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в заведении общественного питания прогремел утром (около 8:20 по местному времени) в четверг, 21 октября. Ранее сообщалось, что погиб как минимум один человек, свыше 30 пострадали.