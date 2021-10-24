Пять человек погибли при взрыве газа в китайском Шэньяне Фото: REUTERS

По меньшей мере пять человек погибли при взрыве газа в ресторане китайетского города Шэньян в минувший четверг, 21 октября.

Ранее администрация района Хэпин (центральная часть Шэньяна) сообщила о четырех погибших и 47 пострадавших при взрыве. Для ликвидации его последствий китайское правительство мобилизовало свыше 1 тысячи спасателей, медиков, сотрудников правоохранительных органов, представителей прочих компетентных ведомств, которые ответственны за проведение операций при чрезвычайных ситуациях.

Как передает газета Global Times, местные власти до сих пор не установили точную причину происшествия. Среди наиболее вероятных версий числится проблема с хранением сжиженного природного газа и неисправность газопровода. Согласно подсчетам, взрыв причинил ущерб свыше 1,8 тысячи семей, а также владельцам около 100 магазинов.