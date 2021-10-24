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В мире24 октября 2021 9:12

Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из России до 15 декабря 2021

Ограничения распространяются на въезд из третьих стран
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из России до 15 декабря 2021

Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из России до 15 декабря 2021

Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении до 15 декабря текущего года ограничений на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», - говорится в заявлении, где отмечается, что въезд из Индии и Бразилии, на которые распространялись особые ограничения в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, приравнивается к странам, не входящим в Европейский союз.

Соответствующие распоряжение предусматривает 10-дневный карантин по прибытии, а также необходимость наличия ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления, а въезд из данных стран с туристическими целями невозможен.

На сегодняшний день в Италию без ограничений можно въезжать только из стран Европейского союза, а также государств Группы семи при наличии ковид-сертификата.

Напомним, ранее Италия обещала рассмотреть вопрос о включении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в систему коронавирусных сертификатов страны.