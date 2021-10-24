В России собираются создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские эксперты собираются создать систему, которая будет фиксировать людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», - приводит RT заявление пресс-службы.

Уточняется, что такая программа поможет исключить возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций, а также станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени регистрирует и анализирует видео с камер, детектирует на нем граждан, отслеживает их перемещение, поведение, контролируя попадание человека в определенных зонах.

Разработчики отметили, что систему с модулем для выявления курильщиков в неположенных местах можно будет использовать на предприятиях, на вокзалах, а также в парках и других точках в рамках системы «умный город».

В создании прототипа системы будут задействованы студенты российских вузов, которые принимают участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Учащимся предстоит разработать алгоритм обнаружения курения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве собираются разместить камеры, выявляющие мотоциклистов без шлемов и машины без ОСАГО.