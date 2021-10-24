Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при помощи СМС Фото: Shutterstock

Специалисты по кибербезопасности выявили новый способ мошенничества, в результате которого злоумышленники могут получить займы у микрофинансовых организаций на банковские карты. Об этом рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Как уточнил эксперт, для вывода средств злоумышленники используют персональные данные потенциальных жертв. На сегодняшний день для оформления микрозаймов мошенники стали использовать СМС-бомберы. Номер жертвы регистрируют на десятках ресурсов, в том числе в МФО, после чего человеку начинает приходить множество сообщений с кодами, необходимых мошенникам.

Гавриченков рассказал, что регистрация не проходит, однако на телефон жертвы за 10-15 минут приходит примерно 200 СМС с кодами о регистрации, и в это время телефон пользователя пробуют подтвердить на порталах микрофинансовых организаций.

Через некоторое время с человеком, которому пришло множество СМС-сообщений, начинают контактировать злоумышленники при помощи мессенджеров, и просят выслать им скриншот экрана смартфона, обещая «помочь» в данной ситуации. По словам специалиста, растерявшийся человек может забыть о безопасности и направить скриншот злоумышленнику, в котором и будет код, необходимый для преступных действий.

«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», - приводит РБК слова генерального директора Qrator Labs.

В компании «Лаборатория Касперского» сообщил, что знают о таком методе обмана. Как отметили в организации, иногда для одобрения микрозайма хватает телефона. В результате деньги могут быть переведены на карту злоумышленника.

Напомним, ранее исследование DeviceLock выявило популярные фразы телефонных мошенников.