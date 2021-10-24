Средняя сумма квитанции за ЖКУ в России выросла в 2021 году на 9% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Средняя сумма квитанции за коммунальные услуги в России с начала текущего года выросла на 9 процентов и составляет около 3,4 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», где уточняется, что на такой рост повлияла холодная зима.

«Росту среднего чека в указанный период могла способствовать холодная зима 2021 года на фоне аномально тёплой в прошлом году. В зимнем сезоне 2020–2021 температура в батареях была заметно выше, а тепло подавалось дольше по срокам, чем зимой 2019–2020», - говорится в исследовании банка.

Кроме того отмечается, что в 2020 году граждане провели несколько месяцев в условиях локдауна, а многие из них просто уехали за город, на дачу. Как сообщили в исследовании, оставшиеся в этот период в городе, пребывая в состоянии неизвестности и нестабильности, приняли решение экономить воду и электричество.

Исследование проводилось на основании операций по оплате коммунальных услуг через мобильное приложение банка. Данные анализировались за три квартала текущего года в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести компенсации расходов населения за ЖКХ, а также рассматривается вариант со снижением тарифов за услуги.