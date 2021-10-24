Китайский спутник успешно вышел на орбиту для испытаний технологии сбора космического мусора

Китай успешно вывел на орбиту спутник для экспериментов по сбору космического мусора Фото: REUTERS

Китай успешно вывел на орбиту спутник "Шицзянь-21" для испытания технологий по сбору космического мусора. Об этом сообщила Корпорация аэрокосмической науки и техники страны.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", которая стартовала с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань в 09:27 по местному времени.

С помощью "Шицзянь-21" будут проведены испытания, в ходе которых различный космический мусор, включая старые космические аппараты и останки ракет, будут сводить с орбиты.

В конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования HR-02D серии "Цзилинь-1". Спутник запустили на ракете-носителе "Куайчжоу-1А", работающей на твердом топливе. Пекин будет использовать HR-02D для развития умных городов, сбора информации для землемерных работ, нужд лесного хозяйства и экологического мониторинга.