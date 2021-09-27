Китай вывел на орбиту путник дистанционного зондирования HR-02D Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования HR-02D серии «Цзилинь-1».

Запуск аппарата состоялся в понедельник, 27 сентября, в 09:19 по московскому времени. Спутник запустили на ракете-носителе «Куайчжоу-1А», работающей на твердом топливе, передает Центральное телевидение Китая.

Пекин будет использовать HR-02D для развития умных городов, сбора информации для землемерных работ, нужд лесного хозяйства и экологического мониторинга.

Напомним, 29 апреля 2021 года Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил на орбиту базовый модуль «Тяньхэ» национальной космической станции.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 космонавты китайской орбитальной станции впервые за 13 лет вышли в открытый космос.

Ранее сообщалось, что Китай планирует осуществить к 2030 году возвращаемую миссию на Марс.