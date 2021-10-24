Путин и премьер Израиля обсуждали в Сочи Сирию и ядерную программу Ирана Фото: REUTERS

Премьер Израиля Нафтали Беннет сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в Сочи Сирию и ядерную программу Ирана.

Глава израильского правительства также отметил, что российский лидер внимательно относится к потребностям еврейского государства в области безопасности. По его словам, потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества Израиля и России безграничен.

«Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство», - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 октября, состоялась встреча президента России и премьера Израиля в Сочи. Путин отметил, что между Москвой и Тель-Авивом сложились уникальные отношения, а Советский Союз стоял, по сути, у истоков создания государства Израиль. Российский лидер также напомнил, что там проживает одна из крупнейших в мире зарубежных русскоязычных общин.

Беннет в свою очередь отметил, что СССР внес огромный вклад в победу во Второй мировой войне, за что еврейский народ должен быть признателен. Позже в канцелярии израильского премьера назвали прошедшую встречу теплой и позитивной.