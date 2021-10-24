США призвали Северную Корею прекратить ракетные испытания и начать диалог

Соединенные Штаты призвали Северную Корею прекратить ракетные испытания и начать диалог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпосланник Соединенных Штатов Америки по Северной Корее Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить ракетные пуски и приступить к диалогу. Об этом сообщил Associated Press.

- Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог, — сказал Ким.

Он добавил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо заявил, что Соединенные Штаты своим "безрассудным вмешательством" только нагнетают ситуацию и без того непростую ситуацию в Тайваньском проливе, подстрекая власти Тайвань к независимости. Мен Хо сообщил, что недавно в водах пролива был задействован военный корабль союзника Вашингтона. Он добавил, что "безрассудное вмешательство США в тайваньский вопрос чревато потенциальной опасностью дальнейшего нагнетания напряженности тревожной ситуации на Корейском полуострове".