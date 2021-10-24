В России выявили почти 250 тысяч случаев заражения коронавирусом за неделю

За неделю в России выявили около 250 тысяч случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие семь дней в России зафиксировано 248 956 случаев заражения коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС, прирост оказался на 14,6 процента больше, если сравнивать с предыдущей неделей. Число пациентов, который прямо сейчас лечатся от коронавирусной инфекции, за неделю выросло на 76 371 и достигло 845 122.

Прирост наблюдается и среди выздоравливающих. За семь дней в России из больницы выписали 165 297 человек. На предыдущей неделе — 142 505.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 35 660 новых случаев заражения. Наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 279. На втором месте по количеству заразившихся остается Санкт-Петербург с показателем 3 297. Тройку замыкает Московская область, где выявили 3 030 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 1 072 летальных исхода, а полностью выздоровели 22 784 человека.