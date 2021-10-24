Песков: понимание о встрече Путина и Байдена в обозримой перспективе есть

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Понимание о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в обозримой перспективе есть. Такое заявление в воскресенье, 24 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано», - заявил представитель Кремля в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, отметив, что после того, как главы государств примут соответствующие решение, об этом сразу же сообщат, и призвал не «забегать вперед».

Напомним, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Как писал сайт kp.ru, российский лидер, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в минувший четверг, 21 октября, заявил, что встреча с его американским коллегой прошла в целом продуктивно.