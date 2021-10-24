Умер Александр Рогожкин, режиссер фильма "Особенности национальной охоты"

Режиссер Александр Рогожкин. Фото: Александра Яковлева, ТАСС

Российский режиссер Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook кинокритик Ольга Шервуд в воскресенье, 24 октября.

"Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)", - написала Шервуд.

По данным кинокритика, Рогожкин скончался 23 октября 2021 года.

Напомним, что Рогожкин за свою творческую карьеру снял более полутора десятков фильмов, среди которых "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период". Он также был сценаристом "Особенностей национальной политики" и работал над рядом известных сериалов, в частности, над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 октября 2021 года стало известно, что сценарист и режиссер Николай Рашеев, который снял знаменитый фильм «Бумбараш», умер в возрасте 85 лет.