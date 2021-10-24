Создатели "Спутника V" назвали безосновательным отказ Минздрава Намибии от использования вакцины

В Намибии приостановили использование российской вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре Гамалеи, где был разработан "Спутник V", прокомментировали отказ Намибии использовать российскую вакцину. В стране приостановили работу с ней до тех пор, пока не будут уточнены данные о возможном влиянии "Спутника" на уровень риска заражения ВИЧ.

Как сообщает Reuters, в Минздраве Намибии ждут одобрения "Спутника V" со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом в Центре Гамалеи отмечают, что научные и клинические данные о том, что аденовирусы дикого типа или векторы репликативно некомпетентных аденовирусов каким-либо образом связаны с возросшим риском заражения ВИЧ среди групп риска отсутствуют.

То есть, информация о том, что вакцина "Спутник V" может негативно влиять на уровень заражения ВИЧ, неверна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра Гамалеи.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении до 15 декабря текущего года ограничений на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия.