Легкомоторный самолет разбился под Москвой, два человека погибли

На месте ЧП работают спасатели. Фото: МЧС России

В Подмосковье в воскресенье, 24 октября, разбился легкомоторный самолет. ЧП произошло в городском округе Руза.

МЧС подтвердило гибель двух человек при падении высокоплана в Подмосковье. По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

Отмечается, что падение высокоплана произошло на территории аэроклуба "Аэроклассика". На месте крушения произошло возгорание, площадь которого составила примерно пять квадратных метров. Разрушений на земле, однако, удалось избежать.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение, что на аэродроме "Ватулино" произошло падение сверхлегкого высокоплана, г.о. Руза, аэроклуб "Аэроклассика". Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 34 человек", - сообщили в МЧС.

Как ранее писал сайт kp.ru, В Соединенных Штатах очередное ЧП: неподалеку от аэропорта Хьюстона (штат Техас) упал и разбился пассажирский самолет McDonell Douglas MD-87. На борту находился 21 человек – 18 пассажиров и 3 члена экипажа.