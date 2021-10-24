В МИД Франции заявили, что долгосрочные контракты с РФ по газу выгодны для всей Европы

Во Франции считают, что долгосрочные контракты с Россией по поставкам газа будут выгодны для всей Европы Фото: REUTERS

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что долгосрочные контракты с Россией по поставкам газа будут выгодны для всей Европы.

- Заключение долговременных контрактов на поставки газа с Россией или каким-то другим поставщиком отвечает нашим интересам. Это хорошая идея, и об этом было сказано на прошедшем в пятницу саммите ЕС. Следует вернуться к таким контрактам, так как некоторые из них подверглись деконструкции в результате воздействия ряда правил Евросоюза, — сказал он в эфире телеканала France-3.

Бон отметил, что подобные контракты выравнивают цены на голубое топливо. Он заявил, что Россия соблюдает все договоренности по поставкам газа, а также не оказывает никакого влияния на цены в Европе. Также Бон назвал неверными утверждения, что Евросоюз мешает России увеличить поставки голубого топлива в Европу.

Напомним, сопредседатель победившей на сентябрьских выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс считает, что скорейший запуск трубопровода "Северный поток – 2" необходим ФРГ. Немецкий политик в интервью газете Augsburger Allgemeine отметил, что российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на альтернативные источники энергии, а "выбирать поставщиков на основе симпатии к их политической системе" не приходится.