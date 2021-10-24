Лидер правящей в Германии партии призвал поскорее запустить «Северный поток – 2»

Сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сопредседатель победившей на сентябрьских выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс считает, что скорейший запуск трубопровода «Северный поток – 2» необходим ФРГ.

Немецкий политик в интервью газете Augsburger Allgemeine отметил, что российский газ обеспечит страну топливом на время перехода на альтернативные источники энергии, а «выбирать поставщиков на основе симпатии к их политической системе» не приходится.

«На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими (странами), а скорее наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров», - сказал Норберт Вальтер-Борянс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, рРанее председатели комитетов Бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили, что ситуации на европейском энергетическом рынке мог бы помочь скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».