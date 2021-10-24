Причиной крушения легкомоторного самолета под Москвой стал сильный боковой ветер

Сильный боковой ветер стал причиной крушения легкомоторного самолета под Москвой. Фото: МЧС РФ

Крушение легкомоторного самолета в городском округе Руза произошло из-за сильного бокового ветра. Пилот авиасудна не справился с управлением. Об этом сообщил источник kp.ru.

- Сильный боковой ветер, не справились с управлением, — сказал собеседник издания.

По словам источника, легкомоторный самолет принадлежит Самофалову Юрию Леонидовичу. Предположительно, во время крушения с ним на борту была его супруга.

Напомним, самолет разбился сегодня, 24 октября. Падение высокоплана произошло на территории аэроклуба "Аэроклассика". На месте крушения произошло возгорание, площадь которого составила примерно пять квадратных метров. На место происшествия было выслано 12 единиц техники. Разрушений на земле, однако, удалось избежать.

В МЧС подтвердили данную информацию. По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.