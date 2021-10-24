CNN: США закупили десятки миллионов использованных перчаток у Таиланда

Соединенные Штаты закупили десятки миллионов грязных перчаток у Таиланда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты Америки закупили у Таиланда десятки использованных нитриловых перчаток. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свое расследование.

Сообщается, что на фоне пандемии и возникшего дефицита перчаток в Таиланде появились предприятия, на которых использованным перчаткам предают вид новых, а затем продают другим странам. CNN сообщил, что американские и тайские власти уже начали расследование.

По информации телеканала, в феврале и марте 2021 года одна из американских компаний обратилась в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщив, что получила партию грязных перчаток из Таиланда. После этого тайское предприятие продолжило свое работу. В FDA отказались комментировать отдельные случаи, но заявили, что работают над тем, чтобы выявлять фирмы, продающие некачественную продукцию.

Тайский регулятор провел 10 рейдов на такие предприятия. В ведомстве выяснили, что работники таких фирм моют перчатки вручную, а затем красят их.

Пока нет данных о пострадавших от грязных перчаток и сколько такой продукции может находиться в портах Соединенных Штатов.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах (CDC) выпустили новые рекомендации в отношении защиты от коронавируса. Согласно им, полностью вакцинированные граждане могут отказаться от постоянного ношения медицинских масок в общественных местах. СМИ уточнили, что полный отказ от ношения маски разрешается через две недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса либо через такой же срок после прививки однокомпонентной вакциной.