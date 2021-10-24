Forbes сообщил, что ВВС США "репетируют" войну с Россией у самых границ страны

На острове Шемья находится ближайший к РФ американский военный аэродром Фото: REUTERS

ВВС США проводят учения у границ России - на острове Шемья на Аляске. Как сообщает эксперт журнала Forbes, там находится ближайший к РФ американский военный аэродром - силы двух стран находятся в 322 километрах друг от друга.

По данным издания, американские истребители F-16 отрабатывают посадку и взлет на как можно большем количестве некрупных аэродромов. Как предполагают в ВВС, в случае войны Россия атакует крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами. Поэтому истребители должны быть готовыми пережить бомбардировку и дать отпор.

"Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией", - сообщает Forbes.

Как ранее писал сайт kp.ru, администрация президента США Джозефа Байдена договаривается с пакистанскими властями об использовании воздушного пространства Пакистана для военных и разведывательных операций в Афганистане, в Белом доме рассчитывают достичь соглашения с Исламабадом уже в ближайшее время.