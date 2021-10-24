Вирусолог сообщил, что около 13% детей страдают от последствий коронавируса

Около 13% детей страдают от последствий коронавируса, сообщил вирусолог Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что почти 13 процентов детей сталкиваются с постковидным синдромом.

- Дети из групп риска, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями, болеют тяжело. <...> Около 13% детей имеют постковидный синдром, как у взрослых, — сказал специалист в эфире радиостанции "Вести ФМ".

При этом Тимаков не дал однозначного ответа о том, нужна ли массовая вакцинация детей. По его словам, при необходимости нужно делать прививки детям из групп риска, а также тем, кто точно не контактировал и не болел коронавирусной инфекцией.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что дети чаще всего инфицируются коронавирусом от родителей. В связи с этим он еще раз призвал взрослых проявить ответственность и пройти вакцинацию. По словам Горелова, в образовательных учреждениях соблюдают алгоритмы профилактики заболеваемости, которые позволяют снизить риск заражения до минимального.