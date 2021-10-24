Глава украинского "Нафтогаза" предложил Европе альтернативу "Северному потоку - 2"

"Нафтогаз" готов организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа в год Фото: REUTERS

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина может предложить Европе более выгодные условия транзита газа, чем Россия. По его словам, мощности украинских ГТС не уступают мощностям газопровода "Северный поток - 2".

Соответствующее заявление Витренко сделал в своем Facebook. По его словам, "Нафтогаз" готов организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа в год.

"Эти объемы соответствуют мощности "Северного потока - 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС на специальных условиях", - сообщил Витренко.

Он также добавил, что стоимость такого транзита может быть вполовину ниже той цены, которую Европа платит в рамках контракта с Россией.

Как ранее писал сайт kp.ru, госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что долгосрочные контракты с Россией по поставкам газа будут выгодны для всей Европы.