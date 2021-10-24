Врач-вирусолог Тимаков назвал легкие, кишечник и печень самыми уязвимыми перед COVID-19 органами

В первую очередь COVID-19 поражает легкие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, какие органы чаще всего страдают при заражении коронавирусом. По словам специалиста, к таковым относятся, в первую очередь, легкие, так как в них присутствует огромное количество рецепторов, на которых вирус размножается.

Также в опасности находятся кишечник и печень - на этих органах также находится большое количество рецепторов, что делает их уязвимыми. Из-за болезни нарушаются многие процессы и состояние микробиоты, что негативно влияет на иммунитет.

Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции, подчеркнул Тимаков в эфире радио "Вести FM".

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что почти 13 процентов детей сталкиваются с постковидным синдромом. При этом он не дал однозначного ответа о том, нужна ли массовая вакцинация несовершеннолетних.