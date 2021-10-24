Власти Колумбии планируют экстрадировать задержанного главаря крупнейшей банды наркоторговцев в США

Дайро Усугу был самым разыскиваемым преступником в Колумбии Фото: REUTERS

Правительство Колумбии намерено экстрадировать в США задержанного накануне наркобарона Дайро Усугу. На протяжении многих лет он являлся одним из самых разыскиваемых преступников в стране, так как возглавлял "Клан Залива" - крупнейшую банду наркоторговцев.

Об экстрадиции сообщил газете Tiempo министр обороны Колумбии Диего Молано. По его словам, против Дайро Усугу действует приказ об экстрадиции в США, сейчас он находится в процессе исполнения.

В отношении Усуги действуют два красных и синий формуляры Интерпола, а также несколько внутренних судебных постановлений. Как ранее писал сайт kp.ru, наркоторговца безуспешно искали более десяти лет, все это время Усуга находился в международном розыске. По данным источников газеты, спецоперация по задержанию была проведена в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии, в ней были задействованы в общей сложности свыше 500 человек.