В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля страны

Правоохранители Колумбии задержали самого разыскиваемого преступника в стране Фото: REUTERS

Колумбийская полиция совместно с военными задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу «Отоньель», сообщает газета El Tiempo.

По данным ее источников, операция по задержанию была проведена в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии. Сейчас Усугу везут в Медельин.

«Клан залива» - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в стране.