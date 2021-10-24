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В мире24 октября 2021 2:56

В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля страны

Дайро Усуга по прозвищу «Отоньель» считался самым разыскиваемым преступником в Колумбии
Источник:kp.ru
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Правоохранители Колумбии задержали самого разыскиваемого преступника в стране

Правоохранители Колумбии задержали самого разыскиваемого преступника в стране

Фото: REUTERS

Колумбийская полиция совместно с военными задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу «Отоньель», сообщает газета El Tiempo.

По данным ее источников, операция по задержанию была проведена в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии. Сейчас Усугу везут в Медельин.

«Клан залива» - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в стране.