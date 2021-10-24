Советник офиса Зеленского заявил, что нападение на Украину будет концом для России

По словам Алексея Арестовича, попытки запугать Украины - это блеф Фото: REUTERS

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что любое полномасштабное нападение на страну будет концом для России и ее армии. По мнению политика, в Кремле это тоже понимают.

"Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать", - заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".

По его словам, Украине постоянно угрожают вторжением и расширением. Однако, подчеркнул Арестович, это блеф, чтобы Киев исполнял "российские прихоти".

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин назвал плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.