Депутат Рады заявил, что США могут выдвинуть ультиматум России, разместив ракеты на Украине Фото: REUTERS

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин назвал плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины.

Парламентарий напомнил, когда российский лидер в ходе своего выступления на Валдайском клубе прокомментировал предположение, что американские ракеты могут появиться под Харьковом и без формального вступления Киева в НАТО. «И что нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами - к нам под нос их засовывают», - отметил тогда президент России, добавив, что это, конечно, проблема.

Украинский депутат считает такие слова «мрачными». По его мнению, данную ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения советских ракет на Кубе.

Волошин заявил, что если Вашингтон сможет разместить ракеты на Украине, то получит возможность выдвинуть Москве ультиматум. Например, как он считает, США может потребовать от России демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем.

«Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины», - отмечает он.

Напомним, Россия ни раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. Однако, как писал сайт kp.ru, накануне генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинская армия должна делать ставку на «нетрадиционные виды вооружения». По его мнению, только так страна может противостоять России.