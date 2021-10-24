Генсек ООН оценил мировую программу вакцинации в 8 миллиардов долларов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил, во сколько обойдется мировая программа вакцинации от коронавируса. По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединенных Наций (ООН) нуждаются в срочных вложениях в размере 8 миллиардов долларов.

Антониу Гутерриш выступил на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021. Он отметил, что для того, чтобы собрать нужную сумму, ВОЗ и ООН вынуждены обратиться к Группе двадцати (G20).

"Нам нужно немедленное денежное вливание в размере $8 млрд, чтобы обеспечить справедливое распределение [вакцин], и мы призываем G20 помочь нам с этим", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин высказался о необходимости сделать ООН сбалансированной организацией, и в то же время о необходимости соблюдать осторожность при ее реформировании.