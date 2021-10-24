В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

Завод работал нелегально Фото: REUTERS

В Нигерии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Инцидент случился на юге страны, в штате Риверс, еще в пятницу. Однако известно о нем стало лишь спустя два дня - в воскресенье, 24 октября.

По данным агентства Reuters, нефтеперерабатывающий завод вел свою деятельность нелегально. Утром в пятницу на его территории произошел мощный взрыв, в результате которого погибли несколько человек.

На данный момент известно о 25 погибших в результате ЧП. По данным властей, среди них были несовершеннолетние. Точное количество жертв и пострадавших до сих пор выясняется. Причина взрыва неизвестна.

Как ранее писал сайт kp.ru, По меньшей мере пять человек погибли при взрыве газа в ресторане китайского города Шэньян в минувший четверг, 21 октября. Местные власти до сих пор не установили точную причину происшествия. Среди наиболее вероятных версий числится проблема с хранением сжиженного природного газа и неисправность газопровода.