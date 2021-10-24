Глава ВОЗ заявил о наличии у человечества инструментов для победы над пандемией коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией коронавируса.

В частности он отметил медицину, и добавил, что несмотря на существующие инструменты, они не используются должным образом. Гебрейесус также обратился к мировому сообществу с призывом добиться к концу текущего года уровня вакцинации населения не менее 40%. Об этом он заявил в Берлине на Всемирном саммите здравоохранения.

- Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках, - сказал глава ВОЗ.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш оценил, во сколько обойдется мировая программа вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, ВОЗ и ООН нуждаются в срочных вложениях. Речь идет о сумме в размере восемь миллиардов долларов.