В России МВД объявило в розыск фигуранта дела "Сети"* Алексея Полтавца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России сотрудники МВД объявили фигуранта дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть"* Алексея Полтавца в розыск.

- Алексей Полтавец 21.06.2000 года рождения разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ, - говорится в базе данных МВД России, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Приволжский окружной военный суд Пензы вынес приговор в отношении семерых фигурантов дела террористической организации "Сеть"* - Андрея Чернова, Максима Иванкина, Василия Куксова, Михаила Кулькова, Ильи Шакурского, Дмитрия Пчелинцева и Армана Сагынбаева. Все они получили реальные тюремные сроки от 6 до 18 лет.

"Сеть"* была официально включена в список запрещенных в России террористических организаций. Только один из участников организации Игорь Шишкин полностью признал свою вину. В результате он получил 3,5 годам колонии общего режима.

*Запрещенная в России террористическая организация