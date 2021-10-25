Гинцбург предложил сохранить QR-коды до достижения коллективного иммунитета на уровне 80% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что система QR-кодов о вакцинации от коронавируса, которая введена в ряде регионов России, должна действовать до тех пор, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет отметки как минимум 80%. .

Также по мнению эксперта, следует держать жесткую дистанцию между теми, кто прошел вакцинацию и невакцинированными гражданами.

- Пока не менее 80% не провакцинируются, нужно держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход показал эффективность во многих странах, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой, - рассказал Гинцбург ТАСС.