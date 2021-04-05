Гинцбург рассказал свой "любимый" миф о вакцине "Спутник V"

Гинцбург рассказал о "самом смешном мифе" про вакцину "Спутник V" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал самый смешной, по его мнению, миф об отечественной вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Очень нас порадовала и посмешила информация, что российские хакеры института имени Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что сообщений о подделке "Спутника V" на территории РФ не было, хотя такой случай был зафиксирован в Мексике. Если препарат начинают подделывать, значит он имеет коммерческую ценность, отметил он.

Также, по мнению Гинцбурга, Европейский союз не намерен спешить к допуску на свой рынок российскую вакцину против коронавиурсной инфекции "Спутник V", так как боится конкуренции. По его словам, отечественный препарат "может задвинуть" те продукты, которые продвигает европейский регулятор.