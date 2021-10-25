Вирусолог Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом к декабрю 2021 года Фото: Shutterstock

В России новая волна заболеваемости коронавирусом только набирает обороты. Она может достигнуть своего пика ближе к зиме этого года, полагает профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По мнению эксперта, скорее всего, наибольшее число заразившихся будет фиксироваться в декабре этого года.

- Я сам ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть "жесткие" цифры. ... Я мечтаю ошибиться, - рассказал вирусолог на радио Sputnik.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с коронавирусной инфекцией за неделю с 15 по 22 октября осложнилась в 14 российских регионах. В частности, осложнение ситуации наблюдается в Самарской, Свердловской, Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, а также в Мордовии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ямале и Ханты-Мансийском округе.