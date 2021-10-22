Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом за неделю осложнилась в 14 регионах РФ

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией за неделю с 15 по 22 октября текущего года осложнилась в 14 российских регионах.

Как уточнила вице-премьер, осложнение ситуации наблюдается в Самарской, Свердловской, Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, а также в Мордовии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ямале и Ханты-Мансийском округе.

Голикова отметила, что при планировании поездок в данные регионы страны стоит учитывать материалы на сайте стопкоронавирус.рф. Особенно это касается путешествий в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России выявлено 37 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что стало рекордом с начала пандемии. Таким образом, всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 8 168 305 случаев коронавируса в 85 регионах.

Напомним, в минувший вторник, 20 сентября, Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни, указав на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября.