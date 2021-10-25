Вооруженные люди задержали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока

Абдалла Хамдока Фото: REUTERS

В Судане премьер-министра Абдаллу Хамдока поместили под домашний арестом, а также задержали четырех министров и гражданского представителя Суверенного совета страны.

Как передает телеканал Al Hadath, задержание произвели люди в военной форме без опознавательных знаков.

По данным Al-Jazeera, были задержаны советник премьер-министра, министры промышленности, информации, связи, а также член переходного Суверенного совета Судана и губернатор провинции Хартум.

Дочь министра промышленности Ибрагима Шейха сообщила в комментарии каналу, что она была задержана членами Объединенных отрядов, которые были сформированы в июне этого года по приказу замглавы Суверенного совета.

Напомним, в конце сентября власти Судана объявили о задержании всех участников попытки госпереворота, заявив, что ситуация в стране находится под полным контролем. Как ранее писал сайт kp.ru, во время попытки переворота на улицы Хартума выехали танки. Кроме того, военные временно перекрывали все мосты через реку Нил.