В Общественной палате нашли способ борьбы с насилием в компьютерных играх Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил сделать компьютерные игры более добрыми. Для этого нужно популяризировать продвижение направленных на созидание продуктов.

С такой инициативой общественник обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Владимир Петров отмечает, что последние годы игры все плотнее входят в жизнь молодежи. Многие буквально живут в виртуальной реальности, что отражается на «настоящей жизни».

Кому-то из детей и подростков, несмотря на преобладание насилия в играх, удается не допустить «размытия границ между реальностью и виртуальностью».

Но есть и те, чья психика не выдерживает. Нередко насилие в компьютерных играх вырабатывает у ребенка определенную модель поведения, которая переносится на реальную жизнь.

В связи с этим общественник предлагает поддерживать игры, пропагандирующие не насилие, а созидание.

- В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение данных продуктов, - цитирует RT текст обращения.

По мнению Владимира Петрова, такие игры должны быть связаны либо с российской историей, либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков. А чтобы у подрастающего поколения был интерес к данному продукту, нужно сделать его актуальным и интересным для современных детей.

- Россия станет первой страной, которая поставит виртуальный досуг на службу образованию и просвещению молодого поколения, - заключил представитель ОП.

Чуть ранее депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко высказал иную точку зрения. После череды случаев стрельбы в образовательных учреждениях парламентарий отметил, что компьютерные игры частично оказывают влияние на проявление жестокости у подрастающего поколения.

Он уверен, что проблема школьной стрельбы может быть решена только комплексом мер. По мнению политика, необходимы контроль интернет-контента, потребляемого детьми, вплоть до полного запрета компьютерных игр со сценами жестокости; а также ужесточение законодательства об оружии, сообщает ФАН

- Не секрет, что от гаджетом появляется зависимость. Первым признаком зависимости является поисковое поведение, то есть действия направлены на возобновление контакта с гаджетом — оно проявляется в раздражительности, апатии, депрессии, агрессивности и интересе к психотропным веществам. Может проявляться лживость, манипулятивность, использование любых средств, чтобы достичь желаемого. Детям до семи лет вовсе не стоит разрешать играть в компьютерные игры, - комментирует "Известиям" врач-психиатр Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», кандидат медицинских наук Екатерина Наркевич.