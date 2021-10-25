Производители круп предупредили о росте цен на гречку и овсянку на 10-20% в ноябре 2021 Фото: REUTERS

Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре текущего года, указав на рост стоимости сырья и упаковки.

Как передает «Коммерсантъ», крупный производитель «Роса» предупредил своих партнеров о повышении цен по большей части позиций на 10-20% уже с 4 ноября 2021 года. В сети «Верный» подтвердили получение сообщения от производителей о повышении цен на крупы в среднем на 15%.

Уточняется, что относительно гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где за год цены производителей выросли с 57 до более 80 рублей за килограмм продукта, а данный регион является основным поставщиком гречки в России.

По словам представителя агрохолдинга «АФГ Националь», за последний год цена полипропиленовой и картонной тары для упаковок выросла более чем на 100%, а российского сырья - на треть. Как сообщается, основное повышение цен отмечается по гречке, минимальное изменение цен наблюдается по рису.

В Минсельхозе также подтвердили, что производители продуктов амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года. Однако в ведомстве заявили, что в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%. Директор «Совэкона» Андрей Сизов сообщил о замедление роста цен на гречку после поступления на рынок нового урожая.

Напомним, ранее Минсельхоз России опроверг информацию о грядущем дефиците гречки в стране.