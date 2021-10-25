Гинцбург ответил на вопрос о побочных эффектах вакцины от коронавируса для подростков

Гинцбург: побочные эффекты от вакцины против коронавируса для подростков незначительны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Побочные эффекты, выявленные в ходе клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции нового типа для подростков, незначительны. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, уточнив, что чаще всего наблюдается температура до 37,3 градусов Цельсия.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты - повышение температуры до 37,2 - 37,3 градуса», - приводит ТАСС слова директора Центра им. Гамалеи

Напомним, ранее 13 октября появилось сообщение, что вакцина от коронавируса для подростков 12-17 лет может появиться уже через две недели после заключения экспертов. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, отметил, что вакцинация детей от COVID-19 является самым эффективным способом борьбы с распространением инфекции и применяется во многих странах мира.