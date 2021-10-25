Минсельхоз прокомментировал сообщение о подорожании круп в России

Минсельхоз сообщил об обеспеченности рынка России основными видами круп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производимых в России круп хватает для того, чтобы удовлетворить спрос. Таким образом в Минсельхозе прокомментировал сообщения о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% уже в ноябре текущего года.

«Объемы отечественного производства крупяных культур, в частности гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп», - говорится в релизе ведомства.

Как отметили в министерстве, посевные площади под гречихой увеличили на 12,1% - до 975,9 тысячи гектаров, что позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке, даже при неблагоприятных погодных условиях. По данным на пятницу, 22 октября, в России собрали 837,5 тысячи тонн гречихи, что уже на 22 тысячи тонн превышает показатели прошлого года, при этом осталось убрать еще около 13% посевных площадей.

Тем не менее в ведомстве заявляют, что у производителей, в том числе гречихи, а также у переработчиков постоянно растут затраты. Речь идет о повышении цен на минеральные удобрения, топливо, электроэнергию, транспорт, а также средства защиты растений и упаковку.

«При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, раннее производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья, указав на рост стоимости сырья и упаковки.