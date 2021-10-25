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Экономика25 октября 2021 10:27

Минсельхоз прокомментировал сообщение о подорожании круп в России

Минсельхоз сообщил об обеспеченности рынка России основными видами круп
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Минсельхоз сообщил об обеспеченности рынка России основными видами круп

Минсельхоз сообщил об обеспеченности рынка России основными видами круп

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производимых в России круп хватает для того, чтобы удовлетворить спрос. Таким образом в Минсельхозе прокомментировал сообщения о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% уже в ноябре текущего года.

«Объемы отечественного производства крупяных культур, в частности гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп», - говорится в релизе ведомства.

Как отметили в министерстве, посевные площади под гречихой увеличили на 12,1% - до 975,9 тысячи гектаров, что позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке, даже при неблагоприятных погодных условиях. По данным на пятницу, 22 октября, в России собрали 837,5 тысячи тонн гречихи, что уже на 22 тысячи тонн превышает показатели прошлого года, при этом осталось убрать еще около 13% посевных площадей.

Тем не менее в ведомстве заявляют, что у производителей, в том числе гречихи, а также у переработчиков постоянно растут затраты. Речь идет о повышении цен на минеральные удобрения, топливо, электроэнергию, транспорт, а также средства защиты растений и упаковку.

«При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, раннее производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья, указав на рост стоимости сырья и упаковки.