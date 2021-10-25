Инфекционист заявил, что пик осенней волны коронавируса в России еще не достигнут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия еще не достигла пика осенней волны коронавирусной инфекции. Такое заявление в понедельник, 25 октября, сделала главный внештатный специалист по неинфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

«В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», - заявил эксперт в интервью «Интерфаксу».

Чуланов отметил, что дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в России зависит от того, как в российских регионах будет идти вакцинация от COVID-19 и соблюдаться противоэпидемические меры. «Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции», - сказал он.

Специалист также сообщил, что высокая смертность от Сovid-19 в РФ связана с «дельта» штаммом. Как он отметил, риск летального исхода при нем возрос в 2,3 раза.

Напомним, ранее вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом к декабрю 2021 года. По мнению эксперта, скорее всего, наибольшее число заразившихся будет фиксироваться в конце года.