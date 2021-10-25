Путин поручил увеличить охват тестирования на коронавирус в разы

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирусную инфекцию в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.

«Кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», - говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства дал поручение закупить и доставить в российские регионы дорогостоящие лекарственные препараты, которые необходимы для стационарного лечения больных COVID-19.

Напомним, 15 октября появилось сообщение, что Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов теста на коронавирусную инфекцию с 48 до 24 часов. Как отмечалось в постановление, опубликованном на официальном портале правовой информации, срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата гражданином.