Путин поручил перевести сотрудников старше 60 лет и хронических больных на удаленку на четыре недели

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам российских регионов и руководителям предприятий перевести сотрудников старше 60 лет, а также хронических больных на удаленную работу на четыре недели. Отмечается, что такая мера необходима для вакцинации от коронавируса и формирования иммунитета.

«Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета», - говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства дал поручение освободить от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирусную инфекцию в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.