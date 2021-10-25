Автомобиль выехал на тротуар и врезался в стену здания напротив Московского зоопарка

Автомобиль выехал на тротуар и врезался в стену здания в Москве Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В понедельник, 25 октября, водитель автомобиля Hyundai ix 35 не справился с управлением и выехал на тротуар на улице Конюшковская в центре Москвы, где впоследствии врезался в стену здания рядом с зоопарком. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На ул. Конюшковская в районе д. 34 автомобиль не справился с управлением и вылетел на тротуар, где впоследствии врезался в стену здания ... Обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в заявлении пресс-службы департамента.

Уточняется, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо за рулем. Мужчину доставили в больницу с сотрясением головного мозга, а также закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Напомним, 13 октября автомобиль насмерть сбил вышедшего из автобуса дачника под Тюменью. Мужчина скончался на месте от полученных травм.