Американский генерал заявил, что США нужно Черное море для сдерживания России и Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон заинтересован в Черном море для противостояния России и Ирану. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес.

«Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще - чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе», - заявил американский генерал в интервью украинскому каналу «Громадьске телевидение».

При этом Ходжес считает, что у президента США Джо Байдена нет определенного понимания, какую политику необоходимо вести в Причерноморье. «У этой администрации до сих пор нет четкой стратегии для Черноморского региона. Я знаю, что они над чем-то там уже работают, но по факту пока нет ничего», - отметил он.

Кроме того, генерал предложил усилить дипломатическое давление на Москву, увеличив экономические инвестиции в страны региона, а также качественно улучшив отношения с Украиной и Турцией. «Я хочу, чтобы Украина была членом НАТО. Хочу, чтобы Грузия была членом НАТО», - заявил экс-главнокомандующий.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.