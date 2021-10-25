Публицист Газенко заявил, что в блокировке YouTube-каналов RT заинтересованы США

Ранее RT DE обратился в суд с просьбой о запрете блокировки и страйков со стороны YouTube Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссёр и публицист Роман Газенко в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» связал блокировку YouTube-каналов RT в Германии с интересами США.

"Цена вещания RT в Германии настолько велика, что в ход шли любые средства бюрократической блокировки... Но это не позиция немецкого руководства, это позиция официального Вашингтона, которому сильная Европа не нужна", - рассказал публицист.

Ранее RT DE обратился в суд с просьбой о запрете блокировки и страйков со стороны YouTube, передает Life.ru.

"Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE. Временный судебный запрет - это такая быстрая мера для защиты", - рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решения платформы YouTube удалить два немецких канала RT. По его словам, что касается ответных мер, необходимо быть аккуратными.